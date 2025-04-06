شكرا لقرائتكم خبر عن "الأونروا": مخزون الإمدادات الإنسانية آخذ في النفاد بقطاع غزة والوضع يزداد سوءا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن مخزون الإمدادات الإنسانية آخذ في النفاد بقطاع غزة، والوضع يزداد سوءًا، مؤكدة أنه يجب إنهاء الحصار الإسرائيلي والسماح بإدخال المساعدات.



وذكرت الأونروا - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم/الأحد/- "مرّ أكثر من شهر منذ أن منعت إسرائيل دخول المساعدات والإمدادات التجارية إلى القطاع"، مشددة على أن فرقها تواصل تقديم المساعدة بما تبقى لديها من إمدادات، إلا أن المخزون آخذ في النفاد، والوضع يزداد سوءًا.



وفي سياق متصل، أعلن برنامج الأغذية العالمي إغلاق جميع المخابز الـ25 التي يدعمها في غزة بسبب نقص الوقود والدقيق على خلفية الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع.