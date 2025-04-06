شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 11 فلسطينيا في غارات وقصف للاحتلال استهدف حي التفاح بمدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 11 فلسطينيا، بينهم 9 أطفال، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، في غارات وقصف مدفعي من قبل الاحتلال إسرائيلي استهدف حي التفاح بمدينة غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن طيران الاحتلال قصف مجموعة من الفلسطينيين بمحيط مدرسة هارون الرشيد في حي الأمل، غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد مواطن على الأقل وإصابة آخرين بجروح.



كما أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص مُسيّرة إسرائيلية بمنطقة "بلوك 7" داخل مخيم البريج، وسط قطاع غزة.