شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 فلسطينيين إثر قصف الاحتلال لمنزل وسط دير البلح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 4 فلسطينيين اليوم/ الأحد/ إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.



وأفادت مصادر طبية في القطاع - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - باستهداف طيران الاحتلال الحربي الإسرائيلي لمنزل وسط مدينة دير البلح، ما أدى لاستشهاد 4 فلسطينيين على الأقل، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، بينهم أطفال ونساء.



وفي سياق متصل، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية على مداخل مدينة قلقيلية ومخارجها شرقا، كما استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على مساحة 57.79 دونم من أراضي الفلسطينيين في محافظة بيت لحم، وتحديدا أراضي مناطق الخضر وأرطاس وبيت لحم، وبيت أمر في محافظة الخليل.

وفي السياق، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، لبلدة إذنا غرب الخليل.