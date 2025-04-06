شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الصومال يشدد على ضرورة احلال السلام والاستقرار بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري اليوم الأحد، على ضرورة استكمال خطة احلال السلام والاستقرار وتحرير البلاد من الإرهاب.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بري خلال حفل تنصيب وزيرالدفاع الجديد جبريل عبدالرشيد حاجي عبدي خلفا لعبدالقادر محمد نور .. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا).

وأكد رئيس الوزراء الصومالي أن وزارة الدفاع تعد العمود الفقري للدفاع عن الوطن والأمن وتطوير السياسة الوطنية لتأهيل الجيش الوطني الذي يضحي بحياته في سبيل الدفاع عن الوطن والقضاء على ميليشيات الإرهابيين.

وأشاد بري بالجهود التي بذلها وزيرالدفاع السابق لإعداد وتأهيل الجيش الوطني القادر على حماية الوطن من الأعداء والقضاء على الإرهابيين .. مطالبا الوزير الجديد بضرورة العمل على تعزيز التعاون بين الجهات الأمنية للقضاء على الإرهاب.

