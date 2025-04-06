شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط مخطط حوثى لاستهداف قيادات فى الجيش اليمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب وسط اليمن في إحباط مخطط حوثي كان يستهدف اغتيال قيادات في الجيش اليمني.

وذكرت قناة "اليمن" الفضائية، اليوم الأحد، أن قوات الأمن تمكنت من القبض على أحد أفراد الجماعة الحوثية قبل تنفيذ العملية، مما أدى إلى الكشف عن بقية عناصر الجماعة وإحباط المخطط بالكامل.

وفي تطور ميداني آخر، دفعت جماعة الحوثي بتعزيزات عسكرية جديدة إلى الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب. ووفقا لمصادر عسكرية، تضمنت التعزيزات 13 عربة عسكرية تحمل عشرات المسلحين من محافظة البيضاء باتجاه خطوط التماس جنوبي مأرب، في إطار موجة تصعيد جديدة.

يُذكر أن جماعة الحوثي كثفت خلال الشهرين الماضيين من تعزيزاتها العسكرية وهجماتها العدائية على مواقع الجيش اليمني في مأرب، إلا أن جميع تلك الهجمات باءت بالفشل.