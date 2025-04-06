شكرا لقرائتكم خبر عن أسوشيتدبرس: الانتهاكات بالسجون الإسرائيلية تتسبب في قتل مراهق فلسطينى بالجوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير طبي، أوردته وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية اليوم الأحد، أن الجوع كان سببا في وفاة المراهق الفلسطيني وليد أحمد في سجن "مجدو" الإسرائيلي الشهر الماضي.

ورجح الطبيب الإسرائيلي دانييل سولومون ، الذي أشرف على تشريح جثة أحمد (17 عاما) ، أنه عانى من سوء تغذية حاد وظهرت عليه علامات التهاب شديد بالقولون وكذلك مرض الجرب.

ونقلت أسوشيتد برس عن التقرير أن أحمد كان يعاني من فقدان حاد في الوزن وهزال عضلي ، كما اشتكى للسجن من نقص الطعام منذ شهر ديسمبر الماضي ، بحسب تقارير العيادة الطبية في السجن.

وأفاد مسؤولون فلسطينيون نقلا عن شهود عيان من سجناء آخرين بأن أحمد توفي الشهر الماضي بعد انهياره في سجن مجدو وارتطام رأسه.

ويعتبر أحمد أصغر سجين فلسطيني يُقتل في سجن إسرائيلي منذ بدء حرب غزة ، وفقا لمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل التي وثقت وفيات السجناء الفلسطينيين.

وقالت عائلته إنه اعتُقل من منزله في الضفة الغربية المحتلة خلال مداهمة في شهر سبتمبر بدعوى أنه رشق جنودا إسرائيليين بالحجارة، وتم احتجازه في السجن لمدة ستة أشهر دون توجيه تهمة إليه.

وذكرت (أسوشيتد برس) أن جماعات حقوقية وثقت انتهاكات واسعة النطاق في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية التي تحتجز آلاف الفلسطينيين الذين اعتُقلوا بعد هجمات 7 أكتوبر 2023 وبدء الحرب في قطاع غزة.

وتقول السلطة الفلسطينية : إن إسرائيل تحتجز جثث 72 أسيرا فلسطينيا لقوا حتفهم في السجون الإسرائيلية من بينهم 61 سجينا لقوا حتفهم منذ بداية الحرب ، وكثيرا ما تحتجز إسرائيل جثث القتلى الفلسطينيين ، متذرعة بأسباب أمنية أو لتحقيق مكاسب سياسية.

وأفاد معتقلون سابقون في تصريحات للوكالة الأمريكية بأن الأوضاع في السجون الإسرائيلية تدهورت منذ بداية الحرب..مشيرين إلى العنف والضرب والاكتظاظ الشديد ونقص الرعاية الطبية وتفشي الجرب وسوء الأوضاع الصحية.

وذكر رئيس قسم الأسرى والمعتقلين في منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل ناجي عباس أن سجن مجدو وهو سجن شديد الحراسة يحتجز فيه العديد من المعتقلين الفلسطينيين دون تهمة يعتبر من أقسى السجون.

وصرح فراس الجبريني محامي وليد أحمد بأن السلطات الإسرائيلية رفضت طلباته بزيارة موكله في السجن، لكن ثلاثة سجناء محتجزين هناك أخبروه أن أحمد عانى من إسهال شديد وقيء وصداع ودوار قبل وفاته..مؤكدا أنهم يشتبهون في أن سبب الوفاة هو المياه الملوثة ، بالإضافة إلى الجبن والزبادي الذي أحضره حراس السجن صباحا، والذي بقي في الخارج طوال اليوم بينما كان السجناء يصومون شهر رمضان.

وقالت لينا قاسم حسن رئيسة مجلس إدارة منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل، والتي راجعت التقرير بناء على طلب (أسوشيتد برس) ، : "لقد عانى أحمد من الجوع الذي أدى إلى سوء تغذية حاد بالإضافة إلى التهاب القولون غير المعالج الذي تسبب في الجفاف واضطرابات في مستويات الأملاح في دمه، مما قد يؤدي إلى اضطرابات في معدل ضربات القلب والوفاة".

وأضافت أن النتائج تشير إلى إهمال طبي تفاقم بسبب عدم قدرة أحمد على مكافحة المرض أو العدوى ؛ بسبب سوء التغذية والضعف الذي كان يعاني منه.

وذكر والد أحمد أن العائلة لم تستلم حتى الآن شهادة وفاة من إسرائيل، ويأملون أن يساعد تقرير سولومون في إعادة جثمان ابنه إلى الوطن .. قائلا : "سنطالب بدفن جثمان ابننا، ما يحدث في السجون الإسرائيلية مأساة حقيقية إذ لا قيمة لديهم للحياة".