شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطيني يحذر من أزمة صحية كارثية مع استمرار الحصار على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الناطقة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني نيبال فرسخ، اليوم الأحد، من كارثة صحية وإنسانية في غزة، بسبب القصف المستمر ونقص الإمدادات الطبية والغذائية، جراء إغلاق المعابر المؤدية إلى القطاع لأكثر من شهر.

وقالت الناطقة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في مداخلة خاصة مع قناة (العربية) الإخبارية - إن "الأوضاع تزداد كارثية على الصعيدين الإنساني والطبي بسبب استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات، ما أدى إلى مفاقمة الأزمة والمعاناة في ظل النقص الحاد في مستلزمات الحياة الأساسية من طعام وأدوية، بالإضافة إلى شح المياه الصالحة للشرب للمواطنين الفلسطينيين".

وأضافت أن "مستشفيات غزة تسارع الآن من أجل الاستمرار في العمل خاصة مع خروج أغلب المراكز الطبية والمستشفيات عن الخدمة نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية المباشرة التي تطال جميع مناحي الحياة في القطاع"، مشيرة إلى "توقف الكثير من المركبات التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني بسبب نفاذ الوقود، ما أثر بالسلب على تقديم الخدمات الإنسانية للمواطنين في جميع مناطق القطاع".

وشددت الناطقة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني على أن "طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تواصل العمل على الأرض من أجل إنقاذ الأرواح، ولكن أيضا يتم استهدافهم من قبل جيش الاحتلال"، مستنكرة في الوقت نفسه الاعتداء الإسرائيلي المتعمد الذي استهدف مسعفي الدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطيني في أثناء القيام بواجبهم الإنساني في رفح الفلسطينية.

وطالبت المجتمع الدولي بضرورة محاسبة جميع المتورطين في هذه الجريمة، والبدء في إجراء تحقيق دولي مستقل وعاجل يضمن العدالة لجميع الضحايا طبقا للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على حماية جميع العاملين في المجال الإنساني والطبي وقت الحروب.