شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية تسجيل المواليد بالسعودية إلكترونيا عبر منصة أبشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الحكومة السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات الرسمية للمواطنين والمقيمين، ومن أبرز هذه الخدمات تسجيل المواليد عبر منصة أبشر، حيث تتيح هذه الخدمة إمكانية تسجيل المواليد الجدد إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الأحوال المدنية، ولضمان نجاح عملية التسجيل، وضعت الجهات المختصة مجموعة من الشروط والإجراءات التي يجب اتباعها بدقة.

خطوات تسجيل المواليد الجدد عبر منصة أبشر

- الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية عبر المتصفح أو التطبيق المخصص للهواتف الذكية.

- تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

- الانتقال إلى قسم خدمات الأحوال المدنية من القائمة الرئيسية.

- اختيار خدمة تسجيل المواليد من بين الخدمات المتاحة.

- الاطلاع على الشروط والمتطلبات والتأكد من إدخال جميع المعلومات المطلوبة ثم الضغط على التالي للمتابعة.

- إتمام عملية دفع الرسوم المقررة عبر المنصة لاستكمال إجراءات التسجيل.

- بعد تأكيد التسجيل، يتم إرسال شهادة الميلاد إلى العنوان الوطني المسجل دون الحاجة إلى زيارة أي جهة حكومية.