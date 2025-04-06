شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: استشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين فى غارة للاحتلال على بلدة زبقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، استشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين؛ إثر غارة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة "زبقين" في قضاء "صور".

وأفادت الوزارة في بيان، اليوم، وفقا للوكالة اللبنانية للإعلام بأن مسيرة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت حفارة لاستصلاح الأراضي وسيارة "رابيد" بين قريتي "زبقين" و"الشعيتية" في قضاء صور، وأسفر الهجوم عن استشهاد سائق الحفارة وصاحبها، وجرح عاملين سوريين.

وأضافت أن مسيرة إسرائيلية معادية ألقت قنبلة بين بلدتي "الطيبة" و"رب ثلاثين".. كما ألقت قوات الاحتلال قنابل مدفعية ومضيئة على بلدة "حولا" من جهة "الغجر".