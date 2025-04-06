شكرا لقرائتكم خبر عن من هو ماهر الشرع أمين عام رئاسة الجمهورية فى سوريا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام سورية، بتعيين الدكتور ماهر الشرع في منصب أمين عام رئاسة الجمهورية، في خطوة أثارت اهتمام الأوساط السياسية، لا سيما أن الشرع هو شقيق الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع .

ويمتلك ماهر الشرع سجلا مهنيا مميزا في قطاع الصحة، إذ شغل منصب وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة التي شكلت عقب انهيار نظام بشار الأسد.

وقبل ذلك، تولى رئاسة قسم التوليد والجراحة النسائية في أحد المستشفيات الحكومية من عام 2004 حتى 2012، حيث لعب دورًا بارزًا في تحسين الرعاية الصحية للنساء والأطفال، وهو ما أكسبه احتراما واسعًا في الأوساط الطبية.

ينحدر الشرع من بلدة بصرى في جنوب سوريا، ويحمل درجة الدكتوراه في العلوم الطبية، إلى جانب دبلوم متخصص في إدارة النظم الصحية، مع خبرة طويلة في مجال التوليد والجراحة النسائية.

وبرز اسم ماهر الشرع في الفترة التي سبقت تشكيل الحكومة الانتقالية، وكان من أبرز المرشحين لتولي حقيبة الصحة، وهو المنصب الذي تسلمه بالوكالة مؤقتا.