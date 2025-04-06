شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: استتباب الأمن والسلام لمواصلة التنمية أولوية قمتي بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، إن الاجتماع الاستثنائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي يأتي لمناقشة الموضوعات المهمة المقترحة من الدول الأعضاء والأمانة العامة والمجالس الوزارية للعرض على القمة العربية في دورتها (34) والقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتهما الخامسة، واللتان سيتم عقدهما في ظروف استثنائية أثرت بشكل كبير على المكتسبات التنموية في المنطقة.

وأضافت، خلال كلمتها أمام الاجتماع المنعقد بمقر الامانة العام لجامعة الدول العربية اليوم الاثنين، أن القمتين تركزان على الموضوعات التي تمثل أولوية للإنسان العربي، وأخذا في الاعتبار التطورات والأولويات وفي مقدمتها استقرار واستتباب الأمن والسلام في المنطقة، حتى تستكمل مسيرة التنمية بالشكل والمحتوى المطلوبين وتنتج ثمارها لتنعكس إيجابا على الانسان العربي بمختلف فئاته.

​ويأتي في مقدمة الموضوعات، بحسب أبو غزالة، مسألة الأمن الغذائي والطاقة الشمسية، فضلا عن إيواء الاسر النازحة نتيجة الممارسات اللاانسانية لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، وتأتي مسألة الاستثمار في الموارد البشرية الصحية وتطوير الصحة المدرسية والجامعية، فضلا عن التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة العربية.

وأوضحت أن بلورة الموقف العربي بالتحضير للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية يشكل أولوية في ملف القمة، بما يدعم الموقف العربي ويضع أولويات الانسان العربي الاجتماعية أمام هذه القمة العالمية النوعية المرتقبة.

​وأشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح أساس في كافة مناحي الحياة لاسيما الاقتصادية والاجتماعية، وأصحبت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عناصر رئيسية لنجاح المشروعات التنموية لمختلف القطاعات ذات الصلة، ومن هنا تأتي المبادرة الهامة لمعالي السيد أحمد أبو الغيط – الأمين العام لجامعة الدول العربية، "المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي: نحو ريادة تكنولوجية وتنمية مستدامة"، لتدعم كافة المسارات ذات الصلة.



