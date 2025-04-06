شكرا لقرائتكم خبر عن شهيدان ومصابون فى قصف الاحتلال الإسرائيلى لبلدة جباليا شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اُستشهد فلسطينيان، وأُصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لبلدة "جباليا" شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد فلسطينيين، وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال المدفعي منطقة "عزبة عبد ربه" شرق جباليا.

وبلغ عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة خلال 24 ساعة، 48 شهيدا.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023.. شنّت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة؛ أسفر عن استشهاد 50,669 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 115,225 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.