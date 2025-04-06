شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال يتعمد استهداف سيارات الإسعاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهمت مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني نبال فرسخ، قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعمد استهداف سيارات إسعاف الهلال الأحمر في غزة.

وقال فرسخ في تصريح خاص لقناة "العربية الحدث" اليوم الأحد، إن سيارات إسعاف الهلال الأحمر التي تم استهدافها في غزة من قبل إسرائيل بشكل متعمد كانت تحمل شارات الإسعاف المحمية دوليا، وتضيء مصابيح الإنارة، مما أدى إلى مقتل العديد من الطواقم الطبية.

وأضافت مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني "أنه يتعين على المجتمع الدولي بضرورة إجراء تحقيق مستقل وفوري وعاجل يضم العدالة لضحايا الاحتلال ومحاسبة كل المتورطين في جريمة استهداف الطواقم الطبية التابعة لجمعيات الهلال الأحمر وطواقم العمل الإنساني".

ووفقا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تعرضت قافلة إسعاف تقل عاملين في المجال الطبي والإنساني في 23 مارس الماضي لهجوم من قبل المدفعية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، واختفى الأشخاص مع المركبات التي كانت تقلهم. وفي نهاية مارس، عثر على رفات 15 ضحية. ونشرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مقطع فيديو للهجوم على ذلك الفريق الطبي.