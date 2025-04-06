شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية بقيام مستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت قد قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت فجر اليوم الأحد مسجدا وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أشارت إلى ان المدفعية الإسرائيلية قصفت فجر اليوم الأحد شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.