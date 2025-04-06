شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين والجزائر تؤكدان أهمية التنسيق البرلماني العربي لدعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس النواب البحريني رئيس وفد الشعبة البرلمانية أحمد بن سلمان المسلم، ورئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، إبراهيم بوغالي، أهمية دعم العمل والتنسيق البرلماني العربي في المحافل الدولية، ودعم القضايا العربية المحورية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



جاء ذلك خلال لقائهما، على هامش المشاركة في أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة طشقند بأوزبكستان، حيث أشاد الجانبان بعمق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين وأهمية مواصلة تعزيزها على مختلف الأصعدة والمسارات، نحو آفاق أرحب تحقيقًا للتطلعات المنشودة، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا).



وأكدا ضرورة العمل على تعزيز العلاقات البحرينية الجزائرية، والدفع نحو مزيد من الشراكات التي تدعم المصالح المشتركة بين البلدين، مشيرين إلى الحرص على النهوض بالتعاون البرلماني.



كما بحث الجانبان تنسيق الموقف البرلماني العربي في مناقشة البند الطارئ لأعمال الاتحاد البرلماني الدولي، المتعلق بدعم القضية الفلسطينية وما يعانيه الشعب الفلسطيني الشقيق من انتهاكات إسرائيلية متواصلة، والحرص على تنسيق المواقف بين البرلمانات لضمان الحصول على غالبية الأصوات المؤيدة للبند الطارئ، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون البرلماني المشترك، وتبادل الخبرات والزيارات المشتركة، وتنسيق المواقف في المشاركات البرلمانية، وتفعيل الاتفاقيات وعمل لجان الصداقة.



وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس النواب البحريني، المستوى المتطور الذي تشهده العلاقات البحرينية الأذربيجانية بما يحقق مصالحهما المتبادلة، ويعود بالنفع على شعبيهما، لافتًا إلى أهمية زيادة التعاون والتكامل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وبحث الفرص والسبل لتنميتها.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب البحريني برئيسة الجمعية الوطنية في أذربيجان الدكتورة صاحبة غافاروفا، حيث أشاد بالعلاقات التي تجمع البرلمان البحريني والبرلمان الأذربيجاني، والحرص الذي يوليه الطرفان على تعزيز هذه العلاقات وتقويتها بما يدعم المصالح المشتركة بين البلدين، مؤكدًا السعي لتبادل الزيارات البرلمانية، والخبرات الداعمة والمساندة للعمل البرلماني في كلا البلدين.



ومن جانبها، أشادت غافاروفا بالعلاقات الثنائية المزدهرة بين البلدين، والحرص المشترك على تطوير العلاقات في مختلف المسارات التنموية وتحقيق المصالح المتبادلة، التي تعكس التعاون المتميز، وتسهم في تحقيق التطلعات والأهداف المنشودة، معربة عن تقديرها لجهود البحرين في تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز قيم ومبادئ التعايش والتسامح، والحضور الفاعل في المحافل الإقليمية والدولية.