شكرا لقرائتكم خبر عن غارات جوية أمريكية على منطقة حفصين غرب مدينة صعدة شمالى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام حوثية، اليوم، إن طائرات حربية أمريكية شنت 4 غارات جوية على منطقة حفصين الواقعة غرب مدينة صعدة شمالى اليمن.

ونشر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مقطع فيديو على منصة "Truth Social" يظهر ضربة جوية أمريكية استهدفت مجموعة من مقاتلى الحوثيين فى اليمن.

أرفق ترامب الفيديو، بتعليق ساخر: "هؤلاء الحوثيون تجمعوا لتلقى تعليمات حول هجوم. أوبس، لن يكون هناك هجوم من هؤلاء الحوثيين! لن يغرقوا سفننا مرة أخرى!" وذلك وفقا لصحيفة نيويورك بوست الأمريكية.

ويظهر الفيديو، الذى نشرته أيضا مواقع “دى فيلت” و"ذا ديلى بيست" و"أكونوميك تايمز" الذى جرى تصويره (أبيض وأسود) من طائرة دون طيار أو طائرة عسكرية، مجموعة من الأشخاص متجمعين بالقرب من طريق، قبل أن يتم استهدافهم بضربة جوية دقيقة.

ووفقًا للتقارير، كانت المجموعة تضم حوالى 70 فردًا يُعتقد أنهم كانوا يخططون لهجوم على سفن تجارية، وأسفرت الضربة عن مقتل العديد منهم وخلّفت حفرة كبيرة فى الموقع.

ومنذ أكتوبر 2023، كثّف الحوثيون، المدعومون من إيران، هجماتهم على السفن فى البحر الأحمر، مُعطلين بذلك حركة الشحن التجارى.

وردًا على ذلك، صعّدت الولايات المتحدة من عملياتها العسكرية، حيث نفّذت أكثر من 200 ضربة جوية فى يوم واحد، وأعلنت عن نشر مزيد من القوات فى المنطقة.

وأثارت هذه الضربات الجوية قلق الجماعات الحقوقية، حيث أشاروا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية فى اليمن نتيجة لهذه العمليات.

وأدت الهجمات إلى مقتل مدنيين وتدمير بنى تحتية حيوية، مما زاد من معاناة السكان المحليين الذين يواجهون بالفعل ظروفًا صعبة.