شكرا لقرائتكم خبر عن شهيدان في قصف للاحتلال الإسرائيلي على بني سهيلا وحي الشجاعية بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد فلسطينيان اثنان وأصيب آخرون، مساء اليوم /السبت/، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس جنوب القطاع، وحي الشجاعية شرق مدينة غزة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين قرب المركز الثقافي في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، ما أدى لاستشهاد المواطن مهند عبد العزيز النجار، وإصابة آخرين.



وأضافت أن قوات الاحتلال لا تزال تحاصر حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وتطلق الرصاص والقنابل بواسطة طائرات مسيرة، ما أدى لإصابة امرأة قرب موقف الشجاعية بالرصاص، فيما استشهد مواطن من عائلة أبو غنيمة إثر قصف الاحتلال منزلين لعائلة حلس والسرساوي بمحيط مسجد السالم.



وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت عددا من المنازل شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 50,669 شهيدا، والإصابات إلى 115,225 جريحا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فوريك شرق المدينة.



وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بيت فوريك وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لاندلاع مواجهات.



وفي السياق، قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن النساء في قطاع غزة يواجهن تهديدا خطيرا على حياتهن وصحتهن وكرامتهن، إذ يعيش السكان المنهكون دون أي فرصة للراحة من الحرب والدمار.



وأضافت الهيئة، لدى عرضها نتائج لحوارها مع عدد من النساء في غزة، اليوم، أن النساء الحوامل يتعرضن للخطر بشكل خاص، حيث تواجه 50% منهن حملا "عالي الخطورة"، فيما ينتشر سوء التغذية بين النساء والأطفال.



وأشارت إلى أنه منذ 18 مارس الماضي، أسفرت الهجمات الإسرائيلية المتجددة والمكثفة على غزة عن استشهاد مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، فيما أُجبر أكثر من 142,000 شخص على النزوح مجددا دون وجود أي مكان آمن يلجؤون إليه.