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العدوان على غزة.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمال القطاع

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واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

  • العدوان على غزة.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمال القطاع 1/2
  • العدوان على غزة.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمال القطاع 2/2

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الدمام - شريف احمد - استشهد تسعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، شمال قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد ستة فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعات للفلسطينيين وسط مدينة بيت حانون شمال القطاع.

العدوان على غزة

فيما استشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف للاحتلال على منازل وتجمعات للفلسطينيين بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، والذي توغلت فيه دبابات الاحتلال الإسرائيلي، وسط تدمير لمربعات سكنية كاملة.
في السياق، وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 38 فلسطينيًا، في القصف الإسرائيلي منذ فجر اليوم على القطاع.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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