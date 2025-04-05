شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمال القطاع والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - استشهد تسعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، شمال قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد ستة فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعات للفلسطينيين وسط مدينة بيت حانون شمال القطاع.فيما استشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف للاحتلال على منازل وتجمعات للفلسطينيين بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، والذي توغلت فيه دبابات الاحتلال الإسرائيلي، وسط تدمير لمربعات سكنية كاملة.في السياق، وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 38 فلسطينيًا، في القصف الإسرائيلي منذ فجر اليوم على القطاع.