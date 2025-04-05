شكرا لقرائتكم خبر عن طرح خطة لتطوير التعليم على اجتماع وزراء الاقتصاد العرب التحضيري للقمة العربية التنموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة على المستوى الوزاري التي ستعقد بعد غد /الإثنين/ ستناقش عددا من المبادرات والمشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي قدمها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والتي تخدم المواطن العربي؛ ومنها خطة التطوير الشاملة لمنظومة التعليم الفني والمهني في الدول العربية تمهيدا لطرحها على القمتين العربية العادية والتنموية المقرر عقدهما في العراق يوم 17 مايو المقبل.



وأوضحت الأمانة العامة أن الاجتماع على مستوى كبار المسؤولين، الذي ينعقد غدًا /الأحد/ برئاسة مملكة البحرين، يهدف إلى دراسة وإعداد مشروع جدول أعمال الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ34 ومشروع جدول أعمال القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة والتي تعقد في العراق بالتزامن مع القمة العادية.



وقالت الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة، في تصريح اليوم /السبت/، إن مشروع جدول الأعمال يتضمن عددا من المبادرات والمشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي قدمها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والتي تخدم المواطن العربي ومنها خطة التطوير الشاملة لمنظومة التعليم الفني والمهني في الدول العربية بوابة التنمية والإطار الاستراتيجي وخطة العمل التنفيذية للبرنامج الإقليمي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة العربية والتمويل المستدام في المنطقة العربية.



من جانبه، قال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية السفير الدكتور على بن إبراهيم المالكي، في تصريح مماثل، إن مشروع جدول الأعمال يشتمل على عدد من الموضوعات ضمن الجوانب الاقتصادية للملف الاقتصادي والاجتماعي للقمتين؛ وفي مقدمتها تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك والتقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة (2030) - (المحدثة) ومبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية تحت عنوان: المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي نحو ريادة تكنولوجية وتنمية مستدامة وبند حول الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي 2025 -2035.



وأضاف المالكي أن مشروع جدول الأعمال يتضمن عددا من المبادرات والمقترحات المقدمة من بعض الدول العربية؛ ومنها مبادرة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني حول الاقتصاد الأزرق باعتباره وسيلة لحل مشكلة الغذاء والطاقة في العالم العربي، وكذلك المقترحات المقدمة من عدد من الدول الأعضاء.