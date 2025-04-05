شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عسكري لبناني: نحن أمام مشروع إسرائيلي وحشي لتغيير خريطة الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العميد أكرم سريوي، الخبير العسكري اللبناني، على أن ليس مصادفة إطلاقا أن تقوم إسرائيل بقصف ضاحية بيروت الجنوبية في ذات الوقت الذي كان يجتمع فيه الرئيس اللبناني مع نظيره الفرنسي، رسالة واضحة إلى الفرنسيين وبغطاء وموافقة أمريكية بأن الحل هو بيد أمريكا.

أشار خلال حواره في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، اليوم، : « أنه لايسمح لفرنسا أن تقدم أي دعم لبنان لامادي ولا عسكري ولا غير ذلك، وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيقوم باستمرار عدوانها على غزة ولبنان والسوري لطالما تحفظه بغطاء كامل ومطلق من الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة.

أكّد أن ترامب أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل، وترى أن هذه الفرصة تسمح لتغيير خارطة الشرق الأوسط بدء من فلسطين إلى لبنان وسوريا، والطموح الكبير لإسرائيل هو أن تكون كبرى، موضحًا :«نحن أمام مشروع إسرائيلي وحشي لتغيير خريطة الشرق الأوسط».