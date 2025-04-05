شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت ظهر اليوم السبت، من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة على واجهتها الغربية، ضمن منطقة مسؤوليتها.

وأضاف المصدر أن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، قامت بتطبيق قواعد الاشتباك بعد رصد الطائرة ومتابعتها، وتم التعامل معها وإسقاط الطائرة داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر،في بيان اليوم، أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لمنع حالات التسلل والتهريب، حفاظًا على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.