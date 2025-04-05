شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تناشد المجتمع الدولى لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق مدنيى غزة والان مع تفاصيل الخبر

سلطنة ⁧‫عمان‬⁩ تدين العدوان المتواصل الذي تشنّه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع ⁧‫غزة‬⁩، وما يرافقه من استهداف متعمد للمدنيين الأبرياء، مجددةً مناشدتها للمجتمع الدولي ولمجلس الأمن، باتخاذ الإجراءات الحاسمة لحماية المدنيين، ووقف هذه الانتهاكات المستمرة والخطيرة للقانون الدولي. وفق وكالة الأنباء العُمانية.

وعلى صعيد متصل، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للعدوان الأخير الذي شنّته قوات الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقتلها عدداً من المدنيين المتجمعين في مركز إيواء مدرسة دار الأرقم الواقعة في حيّ التفاح شرق مدينة غزة، وتدميرها مستودعاً للمستلزمات الطبية والإغاثية تابعاً للمركز السعودي للثقافة والتراث، في انتهاكٍ سافر لقواعد القانون الدولي وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكدت وزارة الخارجية، أن هذا العدوان يُعد دليلاً على غياب آليات المحاسبة الدولية، فإنها تشدد على موقف دولة الكويت الداعي إلى ضرورة تحمّل مجلس الأمن لمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، من خلال وضع حدّ للمأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق، وإلزام القوة القائمة بالاحتلال بوقف عدوانها على الأراضي الفلسطينية، وفتح المعابر المخصّصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.