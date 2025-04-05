شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال فى التجارة العالمية مع دخول رسوم ترامب الجمركية حيز التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الجمارك الأمريكية تحصيل الرسوم الجمركية أحادية الجانب التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 10% على جميع الواردات من العديد من الدول اليوم السبت، ومن المقرر أن تبدأ رسوم أعلى على سلع من 57 شريكًا تجاريًا أكبر الأسبوع المقبل.

دخلت الرسوم الجمركية "الأساسية" الأولية البالغة 10% حيز التنفيذ في الموانئ والمطارات والمستودعات الجمركية الأمريكية الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:01 بتوقيت جرينتش)، إيذانًا برفض ترامب التام لنظام ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي يعتمد على معدلات رسوم متفق عليها بشكل متبادل.

وصرحت كيلي آن شو، المحامية التجارية في شركة هوجان لوفيلز والمستشارة التجارية السابقة للبيت الأبيض خلال ولاية ترامب الأولى: "هذا أكبر إجراء تجاري في حياتنا".

وصرحت شو في فعالية لمؤسسة بروكينجز يوم الخميس أنها تتوقع أن تتطور الرسوم الجمركية مع مرور الوقت مع سعي الدول للتفاوض على أسعار أقل، مشيرة إلى أن "هذا أمرٌ هائل. إنه تحولٌ جذري وهام في طريقة تعاملنا التجاري مع كل دولة على وجه الأرض."

وهزّ إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية يوم الأربعاء أسواق الأسهم العالمية هزةً عنيفة، حيث خسرت شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما قيمته 5 تريليونات دولار من قيمتها السوقية عند إغلاق يوم الجمعة، وهو انخفاض قياسي في يومين. انخفضت أسعار النفط والسلع، بينما لجأ المستثمرون إلى السندات الحكومية الآمنة.

وتشير نشرة أصدرتها هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إلى شركات الشحن إلى عدم وجود فترة سماح للشحنات على الماء عند منتصف ليل السبت.

لكن نشرة صادرة عن الوكالة منحت مهلة سماح مدتها 51 يومًا للشحنات المحملة على السفن أو الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة قبل الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم السبت. ويجب أن تصل هذه الشحنات بحلول الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 27 مايو لتجنب رسوم الـ 10%.

في نفس الساعة من يوم الأربعاء، من المقرر أن تدخل معدلات الرسوم الجمركية "المتبادلة" التي فرضها ترامب، والتي تتراوح بين 11% و50%، حيز التنفيذ. ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 20% على واردات الاتحاد الأوروبي، بينما ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 34% على السلع الصينية، ليصل إجمالي الرسوم الجديدة التي فرضها ترامب على الصين إلى 54%.