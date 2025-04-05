شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة المبعوث الأمريكى للشرق الأوسط تبدأ جولة بلبنان لبحث التصعيد الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى رئيس لبنان العماد جوزيف عون اليوم السبت في قصر بعبدا، نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورجان أورتاجوس، التى بدأت جولة جديدة فى لبنان، برفقة نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وسوريا نتاشا فرانشيسكا ووفد مرافق، إضافة الى السفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون.وفق بيان صادر عن القصر الرئاسى.

تناول اللقاء ملفات الجنوب اللبناني، وعمل لجنة المراقبة الدولية، والإنسحاب الإسرائيلي والوضع في الجنوب. كذلك تطرق البحث الى الوضع على الحدود اللبنانية-السورية والتنسيق القائم بين الجانبين اللبناني-السوري، إضافة الى موضوع الإصلاحات المالية والإقتصادية والخطوات التي تقوم بها الحكومة لمكافحة الفساد.

تتزامن زيارة أوتاجوس مع تصعيد بدأته إسرائيل فى لبنان مؤخرا ، مستهدفة عناصر من حزب اللله وحركة حماس فى مدن الجنوب اللبنانى والضاحية الجنوبية لبيروت، حيث اغتال الجيش الإسرائيلى أمس الجمعة ، قائد الجبهة الغربية لحماس حسن فرحات اليوم الجمعة، في صيدا جنوب لبنان؛ حيث أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اغتيال قائد الجبهة الغربية لحركة حماس فى غارة نفذها الجيش على حي الزهور بمنطقة دلاعة في مدينة صيدا جنوبى لبنان، حيث أطلقت مسيرة صاروخين على الشقة التي كان يقطنها فرحات مع عائلته.