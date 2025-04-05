شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء مخيمات أفارقة دول جنوب الصحراء فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس حسام الدين الجبابلى، أن عملية إخلاء مخيمات أفارقة دول جنوب الصحراء بالعامرة وجبنيانة (صفاقس) والتي انطلقت الخميس، متواصلة.

وقال حسام الدين الجبابلي إن أغلب المتواجدين بالمخيمات عبروا عن رغبتهم في العودة الطوعية إلى موطنهم الأصلي.

وأضاف الجبابلي أنه تم توجيه هؤلاء المهاجرين الأفارقة غير النظاميين وأغلبهم كان قد ناشد منظمات أممية لضمان عودتهم إلى موطنهم بعد أن استحال عليهم العبور نحو أوروبا.

وأشار إلى وجود عديد الطوابير في الوقت الراهن لأفارقة دول جنوب الصحراء أمام مقري منظمة الهلال الأحمر والمنظمة الدولية للهجرة والمقرات الأمنية بصفاقس، ممن عبروا عن رغبتهم في عودتهم الطوعية وإيوائهم مؤقتا إلى حين عودتهم.

وصرح بأن المسألة محل اهتمام شخصي من طرف رئيس الجمهورية سواء من خلال المتابعة اليومية مع القيادات الأمنية الكبرى الموجودة في صفاقس، وكذلك عبر التنسيق والمتابعة الشخصية مع الدول والمنظمات التي تعنى بالهجرة في خصوص العودة الطوعية لهؤلاء المهاجرين الأفارقة غير النظاميين.

وأفاد بأن عملية إخلاء المخيمات انطلقت يوم الخميس، وأنه قد تمت إزالة أكبر مخيم يضم حوالي 4 آلاف شخص بطريقة سلمية.

وأوضح أن العملية متواصلة بنسق تصاعدي إلى حين إخلائها جميعا في أقرب الآجال.

كما لفت إلى أن عملية الإخلاء وإزالة المخيمات والتعقيم تتم دون تدخل أمني وبحضور ممثلي الهلال الأحمر ووزارة الصحة والحماية المدنية، التي قدمت إسعافات للبعض منهم أثناء إخلاء المخيمات العشوائية من الأراضي الزراعية.

وذكر أنه يوجد تنسيق مع السلطات الجهوية لإيواء الحوامل والأطفال مؤقتا.