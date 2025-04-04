شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مقتل 70 من الحوثيين بينهم قادة وخبراء إيرانيون فى غارة أمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإريانى، اليوم /الجمعة/، عن أن 70 من الحوثيين، بينهم قادة ميدانيون وخبراء من الحرس الثورى الإيرانى، لقو مصرعهم فى غارة جوية نفذتها القوات الأمريكية، يوم /الثلاثاء/الماضي.



وأوضح الإريانى - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) - أنه ووفقاً لمصادر ميدانية موثوقة، استهدفت الغارة تجمعاً للحوثيين جنوب منطقة "الفازة" الساحلية بمحافظة الحديدة".. مشيرة إلى أن الموقع المستهدف كان يُستخدم للتخطيط لهجمات ضد السفن التجارية وناقلات النفط فى البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، ما يشكل تهديدا خطيرا للممرات البحرية الدولية والتجارة العالمية.



وأضاف: أن سلسلة الضربات الجوية المركزة على مواقع الحوثيين خلال الأسبوعين الماضيين، استهدفت منشآت عسكرية وتحصينات ومخازن أسلحة ومنظومات دفاعية فى عدد من المحافظات اليمنية ، مما أدى إلى مقتل المئات بينهم قيادات من الصفوف الأول والثانى والثالث.