شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة: المنظومة الطبية فى القطاع انهارت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى قطاع غزة، هشام مهنا، أنه لا يوجد مكان آمن فى القطاع، مشيرا إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية طالت عمال الإغاثة ومقدمى الخدمات الإنسانية وفرق الإسعاف.



وقال مهنا، خلال اتصال هاتفى مع قناة "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الجمعة، إن قطاع غزة يواجه أزمة إنسانية خانقة بعد استئناف العمليات العسكرية فى 18 مارس الماضي، مطالبا قوات الاحتلال الإسرائيلى بوقف الأعمال العدائية وبذل الجهود السياسية وفتح المعابر وتحقيق الاستجابة الإنسانية.



وأشار إلى أن هناك صعوبة كبيرة فى عمليات التنقل بسبب محدودية الموارد ونقص الوقود، كما أن استمرار إغلاق وحصار قطاع غزة يعوق وصول الدعم الإنسانى للفلسطينيين، مشددا على ضرورة السماح بوصول المدنيين إلى كل ما يلزم لإبقائهم على قيد الحياة.



وأوضح أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية للفلسطينيين تشمل مساحات كبيرة فى القطاع، علما بأن 40% من المساحة الكلية للقطاع تخضع لسيطرة جيش الاحتلال ولا أحد يستطيع الاقتراب منها.



وأضاف أن هناك انهيار تام فى منظومة الرعاية الصحية فى قطاع غزة، لافتا إلى أن استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم عاق قدرة الفرق الإنسانية على تقديم خدماتها بالقطاع ومن الصعب جدا الاستمرار فى تأدية الخدمات الإنسانية بسبب التطورات الخطيرة التى تحدث على الأرض فى غزة، متابعا، أن مقرنا فى "رفح الفلسطينية" تعرض لقذيفة متفجرة خلال شهر مارس الماضي.