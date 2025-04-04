شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: شمال الضفة الغربية يشهد أكبر موجة نزوح منذ 1967 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من أن "الوضع فى شمال الضفة الغربية لا يزال مقلقا للغاية" نتيجة للعدوان الإسرائيلى المتواصل، مشيرة إلى أن العدوان أسفر عن أكبر موجة نزوح سكانى منذ حرب عام 1967.



وذكرت "الأونروا" - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن العدوان الإسرائيلى أسفر عن تدمير ممنهج وتهجير قسرى وتضمن أوامر هدم أثرت على العائلات الفلسطينية ومخيمات اللاجئين.



وأشارت الوكالة أنها تواصل العمل مع شركائها لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة ودعم نفسى واجتماعى للعائلات النازحة، كما قامت بتكييف الخدمات الأساسية وتوفير عيادات صحية متنقلة وخدمات التعلم عبر الإنترنت.



ومنذ 21 يناير الماضي، يواصل الاحتلال الإسرائيلى عدوانه على مدن ومخيمات شمال الضفة الغربية، وتحديدا فى محافظات جنين وطولكرم وطوباس ونابلس، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، ونزوح أكثر من 40 ألف مواطن قسرا، وتدمير مئات المنازل والبنية التحتية.