شكرا لقرائتكم خبر عن خبير لبنانى: نهج الاغتيالات الإسرائيلية لن ينتهى إلا بالقضاء على سلاح حزب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى العميد بالجيش اللبناني سابقا جورج نادر، أن إسرائيل تحرص على تقب كوادر "حزب الله" و"حماس" ولم تتوقف حتى بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضى، وإن كان شهد هدوءا نظرياً، إلا أن إسرائيل كلما أتيحت لها الفرصة تقوم بهذه الاغتيالات .

وأشار العميد جورج ، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أن إسرائيل تتذرع بأن لبنان لم يلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق والذى يقضى بنزع سلاح المجموعات المسلحة على أرض لبنان وتفكيك البنية التحتية لهذه الجماعات بدءا من جنوب الليطانى، وفى الحقيقة أن لبنان بدأ بالفعل تنفيذ ذلك جزئياً، وإسرائيل تتذرع بأن حزب الله لا يزال يشكل خطرا.

ولفت العميد جورج، إلى أن ورقة الضمانات الأمريكية لإسرائيل والتي وافق عليها لبنان والتي تكفل حرية الحركة للجيش الإسرائيلي على كامل الأراضى اللبنانية للتعامل مع أي هدف تراه إسرائيل يهدد أمنها القومى ، وهى تتذرع بهذه الورقة وتقوم بنهج الاغتيالات ،.

وأكد أن نهج الاغتيالات لن يتوقف إلا بالقضاء على سلاح حزب الله ونزع هذه الذريعة م نيد إسرائيل .

اما انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان فلن يتحقق إلا بمفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل تؤدى إلى تطبيع العلاقات بين البلدين وهذا المخطط الإسرائيلي مدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية ، وهى اللاعب الرئيس الآن في المنطقة .

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، اليوم الجمعة، اغتيال قائد الجبهة الغربية لحركة حماس فى غارة نفذها الجيش اليوم على حي الزهور بمنطقة دلاعة في مدينة صيدا جنوبى لبنان، حيث أطلقت مسيرة صاروخين على الشقة التي كان يقطنها فرحات مع عائلته.

وأدت الغارة إلى مقتل حسن فرحات (أبو ياسر) واثنين من أفراد أسرته في الشقة المستهدفة، هما ابنه حمزة وابنته جنان، ونعت "كتائب الشهيد عز الدين القسام" أبو ياسر.