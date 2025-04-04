شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لـ "حزب الله" على اغتيال أحد قادة حماس فى صيدا جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم "حزب الله" التعازي والمواساة فى قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسن فرحات (أبو ياسر)، الذى اغتالته إسرائيل اليوم مع نجليه فى صيدا جنوب لبنان .وفق وكالة أنباء لبنان.

وأعرب مسئول العلاقات الفلسطينية في "حزب الله" النائب السابق حسن حب الله، عن إدانة الحزب للغارة التى شنها جيش الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، على مدينة صيدا جنوب لبنان، وقال: "ندين بشدة العدوان الصهيوني السافر الذي استهدف مدينة صيدا عاصمة الجنوب فجر اليوم، مروعا الآمنين في منازلهم ومستهدفا الأبنية المأهولة مما أدى إلى استشهاد عائلة بكاملها"،

وأضاف أن هذا العدوان الغادر يأتى في سياق الاعتداءات والخروقات الصهيونية المتكررة للسيادة اللبنانية، والتي زادت على الألفي خرق، في خرق فاضح للقرار 1701، وسط صمت دولي مخز وصم للآذان من رعاة اتفاق وقف إطلاق النار، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم تلك الاعتداءات على السيادة والدولة اللبنانية وتغطيها، وهي التي تدعي كذبا الوقوف إلى جانبها.

وطالب الدولة والحكومة بـ"تحمل كامل المسؤولية الوطنية والعمل الدؤوب لوقف هذا العدوان المتمادي والفاضح ووضع حد لهذه المهزلة، فاستهداف صيدا دليل على نية العدو توسيع رقعة عدوانه واستهداف كل لبنان".