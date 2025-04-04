شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن: يجب التوصل لتهدئة شاملة ووقف الهجمات الإسرائيلية على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، على ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة، ابتداء بوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، واستعادة وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإغاثية.

جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني ،في صوفيا، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء البلغاري روسن جيليازكوف، بحضور الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي له، حيث بحثا أبرز التطورات في الشرق الأوسط، لا سيما في غزة والضفة الغربية.

وأكد العاهل الأردني عمق علاقات الصداقة بين البلدين، وحرص الأردن على تعزيز التعاون مع بلغاريا في مختلف المجالات.

وثمن الملك عبدالله الثاني جهود بلغاريا في استضافة "اجتماعات العقبة" المنعقدة بصوفيا بالشراكة مع الأردن، ودورها في تعزيز التنسيق بين الدول والمنظمات المعنية لمواجهة التحديات المشتركة.

حضر اللقاء، طبقا لبيان الديوان الملكي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، المهندس علاء البطاينة، وسفير الأردن لدى بلغاريا معتز الخصاونة.