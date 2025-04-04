شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة لبنان: استهداف أى منطقة لبنانية اعتداء إسرائيلى صارخ على سيادتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد رئيس حكومة لبنان نواف سلام على وجوب ممارسة أقصى أنواع الضغوط على إسرائيل لإلزامها وقف الاعتداءات المستمرة التي تطال مختلف المناطق، ولا سيما السكنية، مؤكداً أنه لا بد من وقف كامل للعمليات العسكرية، مؤكدا أن استهداف أى منطقة لبنانية هو اعتداء صارخ على السيادة اللبنانية وخرق واضح للقرار1701 ولاتفاق الترتيبات الأمنية الخاصة بوقف الاعمال العدائية، وفق وكالة أنباء لبنان .

جاء ذلك عقب استهداف إسرائيل مدينة صيدا جنوبى لبنان، فجر اليوم، حيث أعلن الجيش الإسرائيلى، اغتيال قائد الجبهة الغربية لحركة حماس فى غارة نفذها الجيش اليوم على حي الزهور بمنطقة دلاعة في مدينة صيدا جنوبى لبنان، حيث أطلقت مسيرة صاروخين على الشقة التي كان يقطنها فرحات مع عائلته.

وأدت الغارة إلى مقتل حسن فرحات واثنين من أفراد أسرته في الشقة المستهدفة، هما ابنه حمزة وابنته جنان، ونعت "كتائب الشهيد عز الدين القسام" أبو ياسر .