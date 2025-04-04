شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. صدام حسين يتحدى الغزو الأمريكى بجولة فى وسط بغداد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

منذ 22 عاما، تحدى الرئيس العراقى الراحل صدام حسين فى مثل هذا اليوم 4 أبريل 2003، الغزو الأنجلو أمريكى، وقام بجولة فى ساعات النهار ماشيا على الأقدام فى حى المنصور وسط بغداد، حيث أحاط به الأهالى والسكان، وبدءوا بالهتاف بحياته.

وبدء الغزو العراقى فى 20 مارس 2003، بقيادة الولايات المتحدة، ثمَّ انضمَّت المملكة المتحدة والعديد من حلفاء التحالف، حيثُ أطلقوا حملة القصف المسمَّاة «الصدمة والترويع».

وأدَّى الغزو إلى انهيار الحكومة العراقية آنذاك وأعُتقل الرئيس صدام حسين خلال عملية الفجر الأحمر في ديسمبر، من العام نفسه ثمَّ أعدم بعد ثلاث سنوات.

ومع ذلك، أدَّى فراغ السلطة بعد سقوط صدام وسوء إدارة الاحتلال إلى انتشار العنف، فضلاً عن تمردٍ طويلٍ ضد الولايات المتحدة وقوات التحالف، ردَّت الولايات المتحدة على ذلك بزيادة عدد القوات في 2007 في محاولة للحد من العنف، ثمَّ بدأت بسحب قواتها في شتاء 2007–08، وبدأت المشاركة الأمريكية بالتراجع شيئاً فشيئاً في العراق في عهد الرئيس باراك أوباما، وأعلنت أخيراً الولايات المتحدة رسمياً انسحاب جميع قواتها القتالية من العراق بحلول ديسمبر 2011.