شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اللبنانى يستنكر انتهاك إسرائيل لسيادة بلاده باستهداف مدينة صيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء اللبنانى نواف سلام، أن استهداف إسرائيل مدينة صيدا يعتبر اعتداء صارخًا على السيادة اللبنانية وخرق واضح للقرار 1701 واتفاق الترتيبات الأمنية الخاصة بوقف الأعمال العدائية.

وشدد سلام - وفقا للتلفزيون اللبناني اليوم الجمعة، على وجوب ممارسة أقصى أنواع الضغوط على إسرائيل لإلزامها وقف الاعتداءات المستمرة التي تطال مختلف المناطق، ولا سيما السكنية، مؤكداً أنه لابد من وقف كامل للعمليات العسكرية.