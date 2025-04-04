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جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد الجبهة الغربية لحماس حسن فرحات

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جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد الجبهة الغربية لحماس حسن فرحات

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القاهرة - سامية سيد - وكالات الأنباء

الجمعة، 04 أبريل 2025 09:16 ص

أعلن الجبيش الإسرائيلى اغتيال قائد الجبهة الغربية لحركة حماس فى هجوم بصيدا فى لبنان، حسبما نقلت وسائل الإعلام اللبنانية.

وأفادت مصادر لبنانية أن القيادى فى حماس الذى استهدفته غارة إسرائيلية على مدينة صيدا جنوبى لبنان فجر الجمعة، هو حسن فرحات (أبو ياسر).

وأوضحت المصادر أن فرحات استشهد مع ابنه وابنته، من جراء الغارة التي استهدفت منزلهم في صيدا.

وكانت مصادر أكدت أن الطيران الإسرائيلي استهدف شقة سكنية في صيدا، مما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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