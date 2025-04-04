شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد الجبهة الغربية لحماس حسن فرحات والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجبيش الإسرائيلى اغتيال قائد الجبهة الغربية لحركة حماس فى هجوم بصيدا فى لبنان، حسبما نقلت وسائل الإعلام اللبنانية.

وأفادت مصادر لبنانية أن القيادى فى حماس الذى استهدفته غارة إسرائيلية على مدينة صيدا جنوبى لبنان فجر الجمعة، هو حسن فرحات (أبو ياسر).

وأوضحت المصادر أن فرحات استشهد مع ابنه وابنته، من جراء الغارة التي استهدفت منزلهم في صيدا.

وكانت مصادر أكدت أن الطيران الإسرائيلي استهدف شقة سكنية في صيدا، مما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص.