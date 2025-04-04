شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شهداء فلسطينيين فى قصف للاحتلال على خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، فى قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلى، شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزلًا في منطقة حي المنارة جنوب شرق خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 10 مواطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

واستشهد، أمس الخميس، 112 فلسطينيًا في غارات لقوات الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة، أمس الخميس. ليرتفع بذلك حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 50,523، والإصابات إلى 114,776 منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

في سياق متصل.. قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه تسلمت شهيدا (37 عاما)، من قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند حاجز الجلمة العسكري، شمال مدينة جنين.

وأضاف الهلال الأحمر- في بيان مقتضب- أن طواقمه نقلت جثمان الشهيد إلى مستشفى جنين الحكومي.