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الكويت تدين هجمات الاحتلال الإسرائيلى على الأراضى السورية

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الكويت تدين هجمات الاحتلال الإسرائيلى على الأراضى السورية

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القاهرة - سامية سيد - أدانت دولة الكويت بشدة الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في الأراضي السورية، وألحقت أضرارًا جسيمة بالمرافق والبنية التحتية.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، الخميس- أن هذه الاعتداءات تمثل استمرارًا للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتصعيدًا خطيرًا من شأنه زيادة وتيرة العنف والتوتر في المنطقة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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