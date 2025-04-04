شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين هجمات الاحتلال الإسرائيلى على الأراضى السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت دولة الكويت بشدة الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في الأراضي السورية، وألحقت أضرارًا جسيمة بالمرافق والبنية التحتية.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، الخميس- أن هذه الاعتداءات تمثل استمرارًا للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتصعيدًا خطيرًا من شأنه زيادة وتيرة العنف والتوتر في المنطقة.