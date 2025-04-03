شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فلسطيني في القدس المحتلة واستشهاد 30 في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

جرائم مستمرة في غزة

الدمام - شريف احمد - أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، خلال اقتحامها بلدة جبع شمال مدينة القدس المحتلة.ترافق ذلك مع هدم آليات الاحتلال منزلًا في البلدة بعد حصاره عدة ساعات.كما نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات هدم واسعة شرق مدينة الخليل، في إطار الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية.استشهد 30 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي، الليلة الماضية، على مناطق متفرقة في قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن القصف الإسرائيلي استهدف منازل وخيامًا للنازحين، وأن من بين الشهداء عائلات بأكملها، وأطفال ونساء، بالإضافة إلى وجود عددٍ من المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة.ترافق ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف تجاه المناطق الشمالية والشرقية من القطاع، واستمرار العملية العسكرية البرية في مدينة رفح لليوم الثاني على التوالي، ومواصلة فصل المدينة عن القطاع.