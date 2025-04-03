شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس يوضح شرط ترشح أعضاء المحليات للبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس فاروق بوعسكر، اليوم الخميس، على هامش إعلان ضوابط الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة بنزرت الشمالية، أنه يُمكن لأعضاء المجالس المحلية الترشح للبرلمان، ولكن في صورة الفوز، فإنه يتعين على الفائز التقدم باستقالته بعد الانتخابات.

وأكد بوعسكر، أن السبع دوائر التي بقيت شاغرة بالخارج لم تنجز لأسباب قانونية شكلي موضحا أن هذه الأسباب تتمثل في توفر شرط معاينة الشغور، وإعلام الهيئة به من قبل الوظيفة التشريعية، والنشر بالرائد الرسمي، و هو ما لم يتوفّر إلى حدّ الآن، وفق تأكيده، مضيفا أنّ الهيئة جاهزة لأي انتخابات.