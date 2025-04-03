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الخارجية الفلسطينية: حكومة الاحتلال تدفع المنطقة إلى انفجار شامل

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الخارجية الفلسطينية: حكومة الاحتلال تدفع المنطقة إلى انفجار شامل

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيد

الخميس، 03 أبريل 2025 03:21 م

حذرت الخارجية الفلسطينية، قبل قليل، من مخاطر سياسة حكومة دولة الاحتلال ودفعها بساحة الصراع والمنطقة إلى انفجار شامل، وأكدت على أن تصريحات وزير الدفاع والخارجية الإسرائيليين بشأن حماية المستوطنين وتهجير سكان غزة، إرهاب دولة منظم ضد الشعب الفلسطيني، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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