شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران السودانى يشن 5 غارات جوية على مواقع الدعم السريع فى الفاشر والان مع تفاصيل الخبر

شن الطيران الحربى السودانى، خمس غارات جوية استهدفت أكثر من عشرة مواقع لمليشا الدعم السريع داخل وفى محيط مدينة (الفاشر) وفى المحور الشمالى الغربى، ما أسفر عن تدمير ثلاث شاحنات نقل جرارات وخمس سيارات دفع رباعى (لاند كروزر) وعربة (ZS) محملة بالأسلحة والذخائر والإمدادات اللوجستية كانت متجهة نحو مليط، كما أسفرت العملية عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر ميليشيا "الدعم السريع" وإفشال مخططاتهم الهجومية على المدينة.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) اليوم الخميس، أن عمليات التمشيط التي تنفذها قوات العمل الخاص والقوات المشتركة وكتائب الإسناد تواصلت في عدد من أحياء الفاشر؛ وأسفرت عن الوصول إلى مخازن أسلحة سرية للمليشيا داخل بعض المنازل والمنشآت الطرفية وتم الاستيلاء على تلك الأسلحة، كما أسفرت العمليات عن إفشال محاولات بعض عناصر المليشيا للتسلل الى الفاشر.

وفي صعيد متصل، ذكرت الفرقة السادسة مشاة، أن وحدة من الهندسة العسكرية التابعة للفرقة تمكنت من تنفيذ تفجير دقيق لسيارتي (لاندكروزر) تتبعان للمليشيا شرق الفاشر؛ وأدت العملية إلى حرق السيارتين بالكامل ومقتل سبعة من عناصر المليشيا، كما تم رصد حالات انسحاب كبيرة لعناصر المليشيا من مناطق دار السلام وخزان جديد جنوب الفاشر إلى اتجاهات مختلفة وسط تصاعد الخلافات الداخلية بينهم.

وأشارت إلى أن المكتب التنفيذي للإدارة الأهلية بالولاية جدد دعمه لكتائب الإسناد حتى تحقيق النصر الكامل وتطهير الولاية وكامل التراب السوداني من فلول المليشيا.