شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

اقتحم مستوطنون، باحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال.

وفى سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، أربعة مواطنين من مدينة نابلس، وقرية صرة جنوب غرب المدينة.

كما اقتحمت عدة آليات عسكرية منطقة الجبل الشمالي في نابلس، وداهمت إحدى البنايات وفتشت منازلها، واعتقلت منها المواطن عمر السرطاوي.

وقامت قوات الاحتلال باقتحام قرية صرة جنوب غرب نابلس، وبلدة بيت فوريك شرقا، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت في محتوياتها، واعتقلت من صرة كلا من: عبد الرحمن عارف عوض، ونجليه محمد وبدر.