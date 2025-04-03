شكرا لقرائتكم خبر عن تليفزيون سوريا: مقتل 10 أشخاص فى قصف طيران الاحتلال حرش الجبيلية بريف درعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى 10 أشخاص مصرعهم، فى قصف طيران الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الخميس، لحرش الجبيلية غربى مدينة نوى بريف درعا، فيما انسحبت قوات الاحتلال بعد توغلها بضع ساعات فى محيط مدينة نوى وبلدة الجبيلية وسدها بريف درعا.

وذكر تلفزيون سوريا، أن الاحتلال الإسرائيلي دفع بعشرات العربات العسكرية وتوغل في منطقة حرش سد الجبلية قرب مدينة نوى في ريف درعا الغربي، كما تزامن التوغل إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة فوق القرى الحدودية في محافظة القنيطرة ودرعا، ما اعتبر مؤشرا على تصعيد أمني محتمل على الجبهة الجنوبية.

وبالتوازي مع التوغل في الجنوب السورى، شن طيران الاحتلال الإسرائيلى، مساء أمس، سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت مواقع عسكرية في العاصمة دمشق ومحافظة حماة، ما تسبب في انفجارات متتالية وسط أنباء عن سقوط ضحايا ومصابين.

وأضاف تلفزيون سوريا أن الغارات الإسرائيلية، استهدفت مبنى البحوث العلمية في حي مساكن برزة شمالي دمشق، بالتزامن مع قصف عنيف طال مطار حماة العسكري، حيث نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي 14 ضربات جوية متتالية، وسط تحليق مكثف في الأجواء.

وتابع، أن أربع طائرات حربية إسرائيلية تناوبت على قصف المطار، مستهدفة البنى التحتية بشكل مباشر، في محاولة لتدمير مرافقه الحيوية وشلّ قدراته التشغيلية.