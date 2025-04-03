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إعلام: 50 ألف يمنى محرومون من الماء بسبب الغارات الأمريكية

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إعلام: 50 ألف يمنى محرومون من الماء بسبب الغارات الأمريكية

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القاهرة - سامية سيد - نشرت قناة "المسيرة" اليمنية مقالا أكدت من خلاله أن 50 ألف يمني محرومون من الماء بمحافظة الحديدة بسبب الغارات الأمريكية.

 

وقالت القناة: "نتيجة لقصف العدو لخزان مياه الصنف ومبنى إدارة الموارد المائية في منطقة المنصورية، انقطعت المياه عن أكثر من 50 ألف مواطن".

وذكرت القناة أن الخزان المدمر كان يزود ثماني بلدات بالمياه العذبة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن هجمات الولايات المتحدة على الحوثيين ستستمر ما داموا يشكلون تهديدا للملاحة.

وقال ترامب في منشور عبر منصته "تروث": "نحن نوجه ضربات لهم كل يوم وكل ليلة بشدة متصاعدة".

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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