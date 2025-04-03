شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل: الغارات الجوية الأخيرة فى سوريا "رسالة إلى تركيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح مسئول إسرائيلي لصحيفة "جيروزالم بوست" الأربعاء بأن الغارات الجوية الأخيرة فى سوريا تهدف إلى "إيصال رسالة إلى تركيا".

وأضاف المسئول، الذي لم تسمه الصحيفة، أن الرسالة كانت "لا تقيموا قاعدة عسكرية في سوريا، ولا تتدخلوا في النشاط الإسرائيلي في سماء البلاد".

وأكد الجيش الإسرائيلى، في وقت سابق اليوم، أن الغارات استهدفت محيط حماة، بالإضافة إلى مبنى البحوث العلمية في حي برزة بالعاصمة دمشق.