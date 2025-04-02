شكرا لقرائتكم خبر عن المفوض العام للأونروا: إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن المفوض العام لأونروا قال إن إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء في غزة، ويدعو لإجراء تحقيق مستقل حول قصف الاحتلال مبنى تابعا للوكالة في غزة، موضحا أن العائلات النازحة اضطرت للبقاء في المأوى حتى بعد استهدافه لعدم توفر مكان آخر يلجأون إليه.

وقال مفوض أونروا، إن التقارير الأولية تفيد أن المبنى كان يؤوي أكثر من 700 شخص عند استهدافه، وقوات الاحتلال شنت غارة اليوم استهدفت مبنى تابعا للوكالة في جباليا.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.