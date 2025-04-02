شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يطلق النيران على بلدة"العديسة " جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة فى لبنان بيان بإطلاق نار من العدو الإسرائيلي على بلدة العديسة جنوب لبنان، مما أدى إلى إصابة مواطن بجروح. وفق وكالة أنباء لبنان.

كما أطلق جيش الاحتلال النار على سيارة من نوع "رابيد" دون وقوع اصابات بشرية.

وقد شهد الجنوب اللبنانى تحليقا مكثفا للطيران الإسرائيلي على علو منخفض ، وذلك عقب الغارة التى شنها الجيش الإسرائيلى أمس الثلاثاء ، على الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفا حسن بدير مسؤول الملف الفلسطينى فى حزب الله .

وكان وزير خارجية إسرائيل قد أعلن استهداف مقرات لحزب الله فى لبنان أمس الثلاثاء، ومن جانبها علقت المنسقة الأممية فى لبنان على قصف الضاحية الجنوبية لبيروت قائلةً ، أن هذا القصف جاء رغم اتخاذ حكومة لبنان خطوات إيجابية فى إطار اتفاق وقف إطلاق النار ودعت إلى ضرورةة تطبيق القرار 1701 واكدت أنه السبيل الوحيد الممكن لحل الأزمة بين لبنان وإسرائيل .