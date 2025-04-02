شكرا لقرائتكم خبر عن غزة: مخابز برنامج الغذاء العالمى تجبر على الإغلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق برنامج الغذاء العالمي كل المخابز التابعة له في قطاع غزة بسبب نقص المخزون لديه نتيجة الحصار الاسرائيلي على كافة المساعدات الانسانية منذ ما يقرب من شهر .

وذكرت شبكة يورونيوز الإخبارية الأوروبية أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة لم يعد لديها ما يكفي من دقيق القمح لصنع الخبز، وحذرت من زيادة كارثية في الجوع وسوء التغذية.

وكانت هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق (COGAT)، قالت إن أكثر من 25 ألف شاحنة دخلت غزة خلال وقف إطلاق النار، محملة بنحو 450 ألف طن من المساعدات، ويمثل هذا المبلغ حوالي ثلث ما جاء خلال الحرب.

من جانبه، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن هذا الادعاء "سخيف"، وإن نقص الغذاء خطير للغاية.

وأضاف أن المنظمة "وصلت إلى نهاية إمداداتها"، وأن نقص الدقيق وزيت الطهي يجبر المخابز على الإغلاق، مشيرا إلى أن "برنامج الأغذية العالمي لا يغلق مخابزه لمجرد إغلاقها".

وتقول وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة إنها واجهت صعوبات في توصيل وتوزيع المساعدات قبل سريان وقف إطلاق النار في يناير.

وكانت تقديراتهم لحجم المساعدات التي تصل إلى سكان غزة أقل باستمرار من تقديرات مكتب تنسيق أعمال الحكومة الاسرائيلية فى المناطق والتي كانت تستند إلى حجم المساعدات التي تدخل عبر المعابر الحدودية.

وتعتمد غزة بشكل كبير على المساعدات الدولية لأن الحرب دمرت تقريبا كل قدرتها على إنتاج الغذاء.