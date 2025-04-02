شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل توسع عملياتها العسكرية في غزة وتعتزم السيطرة على مناطق جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، "توسيع كبير" لنطاق العمليات العسكرية في قطاع غزة، قائلا إن قوات الجيش ستسيطر على مناطق واسعة ستُضاف إلى "المناطق الأمنية" الإسرائيلية.



وقال جالانت- في بيان، أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية- إن العملية تشمل إجلاء واسع النطاق للسكان من مناطق القتال، داعياً الفلسطينيين "إلى التحرك ضد حركة حماس وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين كشرط لإنهاء الحرب"، على حد قوله.



وأضاف: أن العملية العسكرية في غزة تتوسع للاستيلاء على مساحات شاسعة سيتم ضمها إلى المناطق الأمنية لإسرائيل.



وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي، أن الهدف من العملية هو القضاء على المزيد من البنية التحتية المسلحة في القطاع، مشدداً على أن القوات الإسرائيلية تواصل القتال لتحقيق هذه الأهداف.