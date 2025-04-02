شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يعلنون استهداف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وقطع بحرية أخرى بصواريخ مجنحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المتحدث باسم جماعة أنصار الله في اليمن (الحوثيون)، محمد عبد السلام، بيانا، أمس الثلاثاء، أعلن من خلاله استهداف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وقطع بحرية أخرى بصواريخ مجنحة.

وقال عبد السلام: "ردا على العدوانِ الأمريكي على بلدنا، استهدفت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في قواتنا المسلحة القطع الحربية المعاديةَ في البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية ترومان، وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة في اشتباك مستمر حتى ساعة إعلان هذا البيان وهو الثالث خلال 24 ساعة الماضية".

وتابع: "إن عمليات القوات المسلحة مستمرة ضد العدو الأمريكى باستهداف قطعه الحربية في منطقة العمليات المعلن عنها بوتيرة متصاعدة إن شاء الله".

وختم قائلا: "إن عمليات القوات المسلحة ضد العدو الإسرائيلى بمنع ملاحته فى البحرين الأحمر والعربي وباستهداف منشآته العسكرية والحيوية تهدف إلى إيقاف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة والمستمرة على مرأى ومسمع العرب والمسلمين وكل العالم ولن تتوقف هذه العمليات إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".